Libia | il ciclone Daniel provoca oltre 2000 morti e migliaia di dispersi

(Di martedì 12 settembre 2023) , che potrebbero essere circa 5000 Ilche ieri si è abbattuto sullahatoe il numero deipotrebbe essere di 5000. Si è trattato di un Tlc (Tropical-like-cyclon), che prima di abbattersi nel Nord Africa ha toccato Grecia, Bulgaria e Turchia con piogge torrenziali, inondazioni e allagamenti. Il, con ventii 180 km orari ha determinato contemporaneamente il crollo di due dighe, nella zona di Derna, che ha “liberato33 milioni di metri cubi d’acqua, che hanno causato devastanti inondazioni nella città”. Le forti piogge torrenziali che si sono abbattute sul paese libico hanno spazzato via intere aree residenziali. Ali al-Gatrani, ...

3.39: aiutateci, manca tutto "Servono medicine, cibo, ripari per gli sfollati e i volontari, mezzi di comunicazione per una zona enorme senza elettricità. Manca tutto, portate aiuti" Lo ha ..."Nelle prossime 24 - 36 ore ilDaniel si calmerà, ma nel frattempo potrà ancora fare danni muovendosi verso est", spiega il fisico dell'atmosfera Antonio Ricchi, dell'Università dell'Aquila Cetemps, autore di diversi studi ...AGI - Almeno 2.080 persone hanno perso la vita e oltre 5.000 potrebbero essere disperse a causa delDaniel , che ha colpito ieri il nord - est della. Lo ha dichiarato il capo del governo parallelo dell'Est, Osama Hammad, descrivendo come 'catastrofica' la situazione nella città di ...

Libia, la tempesta Daniel fa 2.080 morti in Cirenaica. Crollano due dighe a Derna, 1.200 dispersi RaiNews

La Libia è stata duramente colpita dal ciclone Daniel, oltre 2mila i morti e migliaia di dispersi, Aiuti anche dall'Italia.Il ciclone Daniel ha perso potenza ed è alla volta dell’Egitto. Nella Libia orientale ha causato un disastro. Il vento forte e le precipitazioni senza precedenti hanno causato anche la rottura di due ...