Libia | il ciclone Daniel causa più di 2000 morti e oltre 5000 dispersi

(Di martedì 12 settembre 2023) Laè devastata dopo il passaggio del. Si contano per il momento 2080e più di. Il premier parla di “situazione catastrofica” a Derna, dove sono crollate delle dighe e annuncia due giorni di stop dal lavoro. I video e le immagini che girano in seguito alla tempesta mostrano le città dellain condizioni catastrofiche. IlinIl, che da ieri sta colpendo il nord-est della, ha purtroppoto un elevato numero di vittime, con almeno 2080 persone morte e un potenziale numero diche potrebbe superare quota. Questo ...

Il disastro causato dal passaggio delDaniel in, è ancora difficile da quantificare nel numero delle vittime. La tempesta mediterranea su è presentata con inondazioni devastanti inche hanno rotto dighe e spazzato via ...Mentre in Marocco sale a circa 2700 il numero delle vittime per il terremoto che venerdì ha colpito l'area nei dintorni di Marrakech, in"dalle 5mila alle 6mila persone" risultano disperse per ...L'appello: 'Servono aiuti urgenti' Dopo il terremoto in Marocco che ha provocato migliaia di morti è arrivata anche la tempesta Daniel ina devastare il territorio nord africano. Ilche ...

Il ciclone noto come Daniel, dopo aver causato gravi danni in Grecia e aver sfiorato l’Italia meridionale, ha proseguito il suo percorso devastante verso la Libia, causando un disastro di proporzioni ...Dopo aver colpito duramente la Grecia, il ciclone Daniel si è diretto in Libia dove ha distrutto due dighe e provocato piogge torrenziali che hanno ...