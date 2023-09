Libia | diga cede dopo una tempesta | migliaia di morti a Derna i video

(Di martedì 12 settembre 2023) La città diè stata designata come zona disastrata e il numero deiammonta a circa 2800 e almeno altri 6000 dispersi. Oltre a, sono state colpite dall’uragano “Daniel” anche altre città della Regione, e la stima pubblicata dal Ministro della Sanità libico, secondo cui il numero deiarriverà a 10mila, è probabilmente sottostimata. I maggiori danni nella città disono stati causati dalle inondazioni dovute al crollo di due dighe. Secondo fonti libiche, 5 interi quartieri sono stati spazzati via dalla corrente (tratto da X)

Ecatombe in Cirenaica dove il Medicane Daniel ha portato distruzione e purtroppo almeno 2mila vittime e 1200 dispersi. La città di Derna completamente allagata dopo il crollo di una ...

Inondazioni in Libia, la diga sopra Derna prima e dopo il crollo – Video Il Fatto Quotidiano

L'urugano Daniel ha colpito la regione della Cirenaica causando il cedimento di due invasi. Le immagini drammatiche dell'acqua che ha sepolto una città ...Inondazioni e città devastate dal passaggio della tempesta: completamente sommersa la città di Derna, mentre le persone disperse sono circa 5mila. L'appello delle autorità libiche: "Servono medicine, ...