Libia devastata dall’uragano Daniel | Tajani | arrivo aiuti dall’Italia VIDEO

(Di martedì 12 settembre 2023) Laorientale è stata. Le violenta tempesta ha provocato il crollo di due dighe che hanno completamente inondato la città di Derna. Si temono almeno 2mila morti, come ha annunciato Osama Hamad, primo ministro dell’autoproclamato governo dellaorientale, citato dai media libici e dall’emittente al-Jazeera. Nessuna tregua per l’umanità. Dopo L'articolo proviene da Il Difforme.

...aggrava drammaticamente il bilancio delle inondazioni indove si temono oltre 10mila morti solo nella città di Derna , nell'est del Paese (la quarta più grande con 120mila abitanti),...Nellaorientaledalle inondazioni in seguito alla tempesta Daniel si contano almeno 2000 morti e la cifra sembra drammaticamente destinata a crescere. Senza contare che 'innumerevoli persone ...Il bilancio delle vittime delle inondazioni nell'est dellaha superato i 2mila morti, mentre altre migliaia di persone risultano disperse. Descritto dagli esperti come un "fenomeno estremo per ..."Siamo rattristati dalle immagini di devastazione in #da condizioni meteorologiche estreme che hanno causato la tragica perdita di molte vite. L'Ue segue da vicino la situazione ed è ...

La Libia devastata dalle inondazioni, '2.000 morti' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Libia, Cirenaica devastata dalle alluvioni: 2mila morti e 10mila dispersi Il Sole 24 ORE

Le devastanti conseguenze dell’uragano Daniel a Derna, nel nord-est della Libia, sono tragiche e impressionanti. La perdita di vite umane, i danni agli edifici e gli smottamenti causati dalle intense ...Roma, 12 set. (askanews) - "I danni sono enormi, difficili da descrivere": lo dice in un discorso in tv Khalifa Haftar, il militare che domina l'amministrazione dell'est in Libia. Migliaia di persone ...Catastrofe nella Libia orientale dove il passaggio dell'uragano Daniel ha provocato forti piogge che hanno portato anche al crollo di due dighe nella città di Derna, la zona più colpita. Solo nella ci ...