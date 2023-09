Libia devastata dall’uragano Daniel | crollate due dighe | 2mila morti VIDEO

(Di martedì 12 settembre 2023) Laorientale è stata. Le violenta tempesta ha provocato il crollo di dueche hanno completamente inondato la città di Derna. Si temono almeno, come ha annunciato Osama Hamad, primo ministro dell’autoproclamato governo dellaorientale, citato dai media libici e dall’emittente al-Jazeera. Nessuna tregua per l’umanità. Dopo L'articolo proviene da Il Difforme.

Libia devastata dalle inondazioni, 'oltre 2.000 morti' Agenzia ANSA

In Libia oltre 2mila morti per un’inondazione, in Marocco oltre 2,8mila morti per il terremoto, il nord ovest africano è devastato dalla natura Il nord ovest africano è devastato dalla natura ...Vento e inondazioni: Derna, nell’Est, è sott’acqua. Cedono due dighe. Distrutte le «fattorie degli italiani» ...