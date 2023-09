Libia devastata dalle alluvioni | si temono 10mila morti

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – E' salito ad almeno 5.200e 8.226 dispersi il bilancio delle vittime delle terribiliche hanno colpito laorientale, e in particolare la città di Derna, dopo l'arrivo dell'uragano Daniel. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Interni del governo dellaorientale, Tariq Al-Kharraz, citato dai media locali. Il portavoce sostiene che “l’assenza di mezzi avanzati per allertare i cittadini ha contribuito al disastro”. Secondo il ministero della Sanità il bilancio potrebbe aggravarsi fino ad arrivare a. "Il numero delle persone scomparse è di migliaia e il numero deipotrebbe raggiungere i 10.000", ha detto Othman Abdel Jalil, ministro della Sanità dell’amministrazione che controlla la parte orientale ...

Leggi anche Alluvione in, la furia dell'acqua spazza via tutto - Video Inondazioni in, ministro Bengasi: "A Derna catastrofe, Italia ci aiuti" Secondo il ministero della Sanità il ...Queste aree nell'est dellaospitano i principali giacimenti e terminali petroliferi: la National Petroleum Company (Noc) ha annunciato lo stato di massima allerta e la sospensione dei voli tra ...Gli effetti devastanti dell'uragano Daniel che nelle ultime ore ha investito la, in particolare la Cirenaica. Poi il crollo di due dighe nell'Est del Paese, che pare abbia liberato oltre 33 milioni di metri cubi d'acqua, provocando l'allagamento di ampie aree costiere. I ...Vicinanza arriva anche dall'Ue con le parole dell'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell : 'Siamo rattristati dalle immagini di devastazione in #da condizioni meteorologiche estreme ...

La Libia devastata dalle inondazioni, '2.000 morti' Agenzia ANSA

Libia, Cirenaica devastata dalle alluvioni: 2mila morti e 10mila dispersi Il Sole 24 ORE

E' salito ad almeno 5.200 morti e 8.226 dispersi il bilancio delle vittime delle terribili alluvioni che hanno colpito la Libia orientale, e in particolare la città di Derna, dopo l'arrivo ...2.000 morti e 10.000 dispersi a Derna, la città libica più gravemente colpita da Daniel, il ciclone che imperversa da giorni sul Mediterraneo ...L'uragano Daniel ha devastato la Libia. Secondo le ultime stime, sono stati registrati diecimila dispersi e 2300 morti. La città ...