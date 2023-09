Libia devastata dalle alluvioni | si temono 10mila morti

La Croce Rossa aveva parlato in precedenza di "diecimila persone" che risultano disperse nella regione dellaorientale. Tamer Ramadan, inviato inper la Federazione internazionale delle ...'Rattristato dalle immagini della devastazione inda condizioni meteorologiche estreme che hanno causato la tragica perdita di molte vite umane', scrive su X l'Alto rappresentante Ue ...Inoltre diecimila i dispersi per il ciclone Daniel che ha provocato piogge torrenziali e alluvioni. La città di Derna in Cirenaica è la più colpita, 2300 i morti per il crollo di due dighe. "...Il primo ministro del governo dellaorientale, Ossama Hamad, ha detto che la città è stata dichiarata "zona disastrata" e ha annunciato due giorni di stop dal lavoro per tutti i settori, fatta ...

La Libia devastata dalle inondazioni, '2.000 morti' Agenzia ANSA

Libia devastata dalle inondazioni, oltre 2 mila morti: dighe crollate per l'uragano Daniel, Derna sommersa ilmattino.it

Libia devastata dalle inondazioni, oltre 2 mila morti: dighe crollate per l'uragano Daniel, Derna sommersa Forse anche per questo al-Baghdadi ha orchestrato personalmente il piano per conquistare ...Altre migliaia di persone risultano disperse Derna, 11 set. (askanews) - Il bilancio delle vittime delle inondazioni nell'est della Libia ha superato i 2mila morti, mentre altre migliaia ...Migliaia di morti in Libia, quasi 10mila dispersi e una citta, Derna, completamente sott’acqua. È un primo bilancio, «disastroso», delle inondazioni che hanno ...