Libia devastata dalle alluvioni | si temono 10mila morti

(Di martedì 12 settembre 2023) Tripoli, 12 set. (Adnkronos) - E' salito ad almeno 5.200e 8.226 dispersi il bilancio delle vittime delle terribiliche hanno colpito laorientale, e in particolare la città di Derna, dopo l'arrivo dell'uragano Daniel. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Interni del governo dellaorientale, Tariq Al-Kharraz, citato dai media locali. Il portavoce sostiene che “l'assenza di mezzi avanzati per allertare i cittadini ha contribuito al disastro”. Secondo il ministero della Sanità il bilancio potrebbe aggravarsi fino ad arrivare a. "Il numero delle persone scomparse è di migliaia e il numero deipotrebbe raggiungere i 10.000", ha detto Othman Abdel Jalil, ministro della Sanità dell'amministrazione che controlla la ...

... ha detto Othman Abdel Jalil, ministro della Sanità dell'amministrazione che controlla la parte orientale della, al canale televisivo Al - Massar. Interi quartieri sono stati spazzati via a ...'Rattristato dalle immagini della devastazione inda condizioni meteorologiche estreme che hanno causato la tragica perdita di molte vite umane', scrive su X l'Alto rappresentante Ue ...Inoltre diecimila i dispersi per il ciclone Daniel che ha provocato piogge torrenziali e alluvioni. La città di Derna in Cirenaica è la più colpita, 2300 i morti per il crollo di due dighe. "...Il primo ministro del governo dellaorientale, Ossama Hamad, ha detto che la città è stata dichiarata "zona disastrata" e ha annunciato due giorni di stop dal lavoro per tutti i settori, fatta ...

Le immagini mostrano case, edifici e strade allagate in Libia dopo che la tempesta Daniel ha spazzato il Mediterraneo. Secondo i servizi di ...Alluvione Libia La tv di Bengasi ha accreditato una stima secondo la quale il numero dei morti per le inondazioni nell'est della Libia potrebbe superare la soglia dei 10.000 solo a Derna. Lo ha ...Non solo il Marocco, anche la Libia è in ginocchio dopo che il paese è stato devastato dalle alluvioni che hanno colpito la parte orientale del paese e in ...