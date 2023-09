Libia | Cirenaica devastata dalle alluvioni | 6mila morti | potrebbero arrivare a 10mila

(Di martedì 12 settembre 2023) Paese in ginocchio per il passaggio dell’uragano Daniel. Messeggio di solidarietà di mattarella, la premier Meloni telefona al generale Haftar

...dalla tempesta Daniel sulle coste della. Diverse persone hanno filmato l'esondazione dei fiumi e l'allagamento di case e strade. La regione più colpita è stata quella orientale della, ......e in particolare la città di Derna'. "Il Primo Ministro Dabaiba ha espresso profonda riconoscenza per l'immediata mobilitazione dell'Italia a sostegno delle popolazioni colpite in, ......premier Meloni telefona al generale Haftar Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali innescate dal passaggio dell' uragano Daniel hanno provocato un disastro umanitario nella......dellae in particolare la città di Derna. Il Primo Ministro Dabaiba ha espresso profonda riconoscenza per l'immediata mobilitazione dell'Italia a sostegno delle popolazioni colpite in,...

Libia, la tempesta Daniel fa 2.080 morti in Cirenaica. Crollano due dighe a Derna, 1.200 dispersi RaiNews

Libia, Cirenaica devastata dalle alluvioni: 5.200 morti e 8mila dispersi Il Sole 24 ORE

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro del Governo di Unità ...I numeri del disastro si rincorrono in una folle e tragica corsa al rialzo mentre nessuno, in Libia, sembra in grado di mettere un punto alla fine dei troppi zeri che segnano le vite spezzate dall'ura ...Il telegramma del Papa. E Mattarella: Italia vicina al popolo libico e disponibile a prestare aiuto. Nelle città orientale fosse comuni per seppellire i corpi ...