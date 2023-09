L' ho messa in mezzo alle gambe | meraviglioso | cala il gelo nello studio della Clerici

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Momenti di imbarazzo a È sempregiorno. Protagonisti del siparietto, Antonellae Ivano Ricchebono. Qui, nella puntata di martedì 12 settembre, lo chef corso dalla conduttrice con una bottiglia di vino in mano. "Ah, sei riuscito ad aprire il vino? Bello" ha detto la padrona di casa di Rai 1. Da qui la battuta che ha generato non poche risate: "Ho messo la bottiglia in". Immediata la reazione: "Hai detto una cosa dietro l'altra che è meglio che tu non dica più niente". Doppi sensi a parte,ha voluto anche ringraziare il pubblico per gli ascolti di ieri dicendosi grata di aver sentito subito l'affetto. Poi un pensiero è stato rivolto a un altro degli chef più amati del ...