L’ex pallavolista stronca Egonu | “Ha fatto i soldoni | però…”

(Di martedì 12 settembre 2023) L’informazione pubblicitaria è il fenomeno per cui alla fine degli anni ’80 i giornali smisero la loro funzione di cerniera democratica tra il sapere degli iniziati e l’ignoranza delle plebi accettando la mutazione definitiva in merce, coi direttori del marketing che si imponevano su quelli responsabili e editoriali: di qui non si passa, voi dipendete da noi, dalla nostra raccolta pubblicitaria. Ne conseguì la quasi totale scomparsa del giornalismo d’indagine, la regressione a trenta anni prima, fine delle inchieste sulla grande industria, sul grande padronato, sulla finanza sempre più globalizzaa e truffaldina. Almeno fino a tangentopoli che però non si è ancora capito se fosse pulizia o un golpe al quale i media si sono subito accodati, comunque nella sensibilità gossippara che stava evolvendo che non si sarebbe più arrestata. Anche se oggi torna in voga la tivù di qualità. Ma è ...