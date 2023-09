L’ex azzurro Savino | “Garcia ha bisogno di tempo Siete troppo impegnati a strafare nei giudizi”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 settembre 2023)difensore del Napoli, Alberto, si è soffermato sull’inizio di stagione degli azzurri e sulle critiche al tecnico Rudidifensore del Napoli Alberto, intervenuto nel programma “A Tutto Napoli” su Tele A, si è soffermato sull’inizio di stagione degli azzurri: “Ho visto un Napoli ancora in difficoltà fisiche, è durato 50 minuti con la Lazio, deve riuscire a fare quanto fatto nei primi 40? per almeno 70-80 minuti per tornare ai suoi livelli. Stanno meglio sicuramente l’Inter ed il Milan in questo inizio. Non è facile mettersi a posto ora con tutte queste trasferte, al di là delle nazionali e ora subito tre trasferte di fila con tante ore di viaggio, poco riposo e pochi allenamenti”. Poi si è soffermato su Elmas e si è rivolto a coloro che hanno già criticato l’operato del ...