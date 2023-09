Lettera alla preside del Wiligelmo | ' Non imponga le mascherine'

Sul possibile ritorno dell'obbligo delle mascherine in classe,vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico pubblichiamo lainviata dal professor Francesco Benozzopreside del ...... finorivelazione di segreto d'ufficio - non è rimasto nulla di quell'inchiesta. La prima ... al Comune era arrivata unain cui una persona, spacciandosi (come si scoprì solo dopo) per il ...Laarrivata al paziente oncologico di Fonni conteneva una riga del certificato medico aggiunta da ignoti Di: Redazione Sardegna Live Il collegatoFinanziaria è in questo momento oggetto di ...Niente di meglio! Il successivo secondo è stato il sorriso sincero ed i gesti accoglienti di Don Carlo ( pur molto dispiaciuto di lasciare la sua amata Comunità)mia prima visita a Laveno ...

Diocesi: mons. Maffeis (Perugia), "Il coraggio dei passi", prima ... Servizio Informazione Religiosa

"I ragazzi stropicciati, le ragazze bellissime, le lacrime" Como, lettera ... ComoZero

Ed è uno sguardo carico di stima e d’affetto». Così introduce l’arcivescovo Ivan Maffeis la sua prima Lettera pastorale, “Il coraggio dei passi”, alla comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve, ...Giuseppe non vuole più sbagliare e con un colpo di scena chiede la mano alla sua Gabriela. Lacrime e commozione a centro studio dopo essersi messi alla prova nel reality dedicato alle coppie ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella scrive a Calderone: 'Troppi morti sul lavoro, non facciamo abbastanza' ...