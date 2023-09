Letizia Petris | chi è la nuova concorrente del Grande Fratello amica di Can Yaman

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 12 settembre 2023), fotografa e creatrice di contenuti digitali, è una delle nuove concorrenti del. Durante la puntata di lunedì 11 settembre, la ventiquattrenne di Riccione è entrata come Nip, eppure il suo annuncio ha destato non poche polemiche. Candovrebbe essere unaNip di questaedizione del, eppure il suo nome non è così sconosciuto. Fotografa, nata a Cesena l’8 giugno del 1999, vive a Coriano in provincia di Rimini. Ha deciso di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini «Perché credo di meritarmelo. Ho fatto molti sacrifici e credo che questa esperienza possa rappresentare una sorta di rinascita per ...