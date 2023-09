L’esonero ora è UFFICIALE | l’ex Juve per la panchina

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 settembre 2023)giocatore dellantus è pronto ad approdare su una nuova, infatti, ormai è. Le due settimane della sosta per le nazionali stanno giungendo al termine. Nel weekend, infatti, ricominceranno i top campionati. Durante questa pausa varie squadre avrebbero potuto pensare di cambiare il proprio allenatore a causa di un inizio deludente. Non è il caso della massima serie del nostro calcio, in cui non è arrivato neanche un esonero durante queste settimane di pausa. Invece, un allenatore che conosce bene il nostro campionato e che è pronto a subentrare in corsa proprio in queste ore è Gennaro Gattuso.tecnico in Italia di Milan e Napoli era rimasto senzadopo l’ultima esperienza in Spagna al Valencia. Il tecnico calabrese, ...