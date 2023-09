Leonardo Bonucci fa causa alla Juventus | la vendetta dopo lo strappo sui «danni di immagine»

Il 24 ottobre invece spazio in chiaro al Napoli che giocherà a Berlino contro l'Union affrontando. Chiuso il girone d'andata si passa ovviamente a quello di ritorno. Bene. Il 7 ...TORINO Il trasferimento a Berlino è stata la fine della lunga storia trae la Juventus ma non la fine della guerra legale. Il difensore azzurro, da poco sbarcato all' Union Berlino dopo un lungo contenzioso con il club bianconero, proseguirà infatti nel ...I numeri della lunga esperienza alla Juventus di, trasferitosi nella scorsa finestra di mercato all'Union ...adirà le vie legali contro la Juventus. Dopo essere stato messo ai margini della rosa dalla società bianconera a inizio estate e di fatto portato al trasferimento all'Union Berlino, ...

Juventus: Bonucci fa causa per mancanza di adeguate condizioni di allenamento » LaRoma24 LAROMA24

Il difensore ed ex capitano bianconero, passato all'Union Berlino nelle ultime ore di mercato dopo essere stato messo ai margini della squadra torinese, ha deciso di intraprendere le vie legali contro ...Lawyers representing Leonardo Bonucci on Tuesday confirmed that the former Italy defender was suing Juventus after being frozen out of the first team following the end of last season. © ANSA ...Leonardo Bonucci ha deciso di procedere per vie legali contro la Juventus. Il calciatore chiederà un risarcimento danni che devolverà a due realtà a lui vicine. Leonardo Bonucci procede per vie legali ...