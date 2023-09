Lecce | D’Aversa | “Vogliamo la salvezza | i ragazzi sono stati bravi fino ad ora”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il tecnico delRobertoha parlato ai microfoni di SportMediaset dell’inizio di stagione del club: “terzo con sette punti in tre gare? Ilvuole arrivare all’obiettivo prefissato a inizio campionato, che è la. Visto il calendario sembrava impossibile fare sette punti. I, hanno superato le aspettative, ma hanno anche meritato i punti che hanno. Siamo la squadra più giovane, la terza in Europa. La società fa un ottimo lavoro e nonostante siano giovani hanno un grande senso di appartenenza, pensano più al noi che all’io. Avere una squadra giovane è molto bello, sto avendo grandi soddisfazioni nel quotidiano, vanno sempre a 200 all’ora e a volte li devo frenare. Mi auguro che dei ...

