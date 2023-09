(Di martedì 12 settembre 2023) L'Grosseto ha portato a Grosseto, giocatore brasiliano con 14 anni di esperienza in Italia, che ha militato in serie A e A2. Il giocatore è stato convinto da Alessandro Izzo e ha ...

L'Atlante Grosseto ha portato a Grosseto, giocatore brasiliano14 anni di esperienza in Italia, che ha militato in serie A e A2. Il giocatore è stato convinto da Alessandro Izzo e ha scelto Grosseto perché ambizioso. Un grande ...L'Atlante Grosseto ha portato a Grosseto, giocatore brasiliano14 anni di esperienza in Italia, che ha militato in serie A e A2. Il giocatore è stato convinto da Alessandro Izzo e ha scelto Grosseto perché ambizioso. Un grande ...

"Leandrinho in A2 con l'Atlante: Calcio a 5 in Maremma" Quotidiano Sportivo

L'Atlante Grosseto ha iniziato la preparazione per il prossimo campionato di calcio a 5, con la prima squadra in A2 e l'Under 19 allenate da Alessandro Izzo. I nuovi acquisti Leandrinho e El Johari so ...Inoltre, Nil e Rodrigo sono stati sostituiti con Leandrinho e El Joahari. Sarà David Mateo Iniguez, da tutti conosciuto come Mateo, il secondo straniero della rosa dell’Atlante. Con lui anche due ...