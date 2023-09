Le video scuse “insufficienti” di Mila Kunis e Ashton Kutcher per aver difeso il collega stupratore

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 12 settembre 2023), 40 anni, e il marito, 45, hanno visto la loro popolarità scendere drasticamente dopo la pubblicazione di alcune lettere in cui difendevano l’amico e attore Danny Masterson, condannato perdrogato e violentato due donne all’inizio degli anni ‘2000. Masterson ha stuprato le due donne proprio durante il periodo delle riprese della serie tv in cui lui,hanno lavorato insieme, Those Wonderful 70s, andata in onda tra il 1998 e il 2006. Più o meno in contemporanea con l’annuncio della colpevolezza di Masterson, 47 anni, che ora dovrà scontare un minimo di 30 anni di carcere, sono state rese pubbliche le lettere che i due attori avevano inviato al tribunale per difendere Masterson, “un essere umano straordinariamente onesto” e ...