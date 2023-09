'Il rallentamento della crescita non riguarda solo l'Italia', ha spiegato, 'ma coinvolge diversi Paesi e ho fiducial'economia italiana, come ha mostrato in tante, possa reagire in modo ...... facendo riferimento ai commenti da lei fatti in piùnei confronti dei rivoltosi del 6 ... in cui il giudice affermava'le personehanno assalito il Campidoglio erano lì per fedeltà, ...... spuntano come funghi leper mettersi in tasca, con super sconti, i modelli della serie 14, usciti lo scorso anno. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del sottocosto di Esselunga ,...

Le occasioni che l’Italia rischia di sprecare di fronte al flop cinese Il Foglio

Bagnacavallo, appuntamento domenica 17 settembre in piazza della Libertà. Sono 300 gli stranieri residenti nel comune e diventati italiani negli ultimi 4 anni.Montevarchi rinnega la posizione contraria alla Multiutility, prendendo una decisione che consegna la gestione del servizio idrico ai sindaci di Firenze e Prato. Il coordinamento delle associazioni No ...