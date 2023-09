Le migliori nuove serie tv in streaming a settembre

Leggi su gqitalia

(Di martedì 12 settembre 2023) La fine dell'estate, di solito, mette un po' di malinconia generale. Per fortuna, però, non contagia il piccolo schermo, dove invece si apre una nuova stagione ditv pronta a intrattenerci con ogni espediente possibile. Le carte con cui i vari streamer aprono le proprie partite sono tutte di peso e questo significa che ci sono diversi bei titoli con cui passare il tempo a. Tra show totalmente inediti,tv che partono come spin-off di spettacoli cult e glorie del piccolo schermo che vedono i propri ultimi episodi dopo averci tenuti col fiato sospeso per diverse stagioni. Ecco la lista dei must see di. LEAL VIA I super poteri di una sanguinaria Gen V Nulla poteva consolarci dagli inevitabili tempi di lunga attesa di una nuova stagione di The ...