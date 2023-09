Le imprese bergamasche puntano a India, Stati Uniti e Brasile. Azzerate le aspettative sulla Russia BergamoNews.it

I piccoli in vetrina su Amazon: «Così apriamo ai mercati esteri» L'Eco di Bergamo

Il rifugio Fratelli Longo conserva fra le sue mura il sapore delle imprese alpinistiche d’inizio secolo.Il tutto dovuto probabilmente dalla sua posizione defilata che lo rende meno frequentato ...Sacbo assegna due appalti da 34,6 e 41 milioni per ampliare l'aeroporto di Orio al Serio in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, con lavori che non interferiranno con le normali attività.Il colore della maglietta di quest’anno – ve lo possiamo finalmente rivelare – è il giallo fluo. Acerbis Italia, technical partner della manifestazione, ha incontrato il team di Eppen per una speciale ...