Le implicazioni ambientali della Nuova Via della seta

(Di martedì 12 settembre 2023) Sin dal suo concepimento, laVia– da cui l’Italia si è defilata – è stata accompagnata da fortissime critiche. Una delle più frequenti diretta alla Belt and road initiative riguarda le ricadutedei grandi progetti infrastrutturali promossi all’estero da Pechino. Come aveva notato la World bank già nel 2019, le infrastrutture di trasporto – quota importante degli investimenti cinesi all’estero – potrebbero determinare un aumento delle emissioni di anidride carbonica globali dello 0,3 per cento e del sette per cento nei Paesi a basso livello di emissioni man mano che la produzione si espande a settori con emissioni più elevate. Sono stime che trovano appoggio anche in altre ricerche. Sulla base dei dati raccolti tra il 2005 e il 2015 in cinquantasette Paesi ...