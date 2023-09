Le anticipazioni de La Promessa del 12 Settembre 2023 | la verità sul Barone

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 12 settembre 2023) Il 12, su Canale 5, a partire dalle 16.10, va in onda una nuova puntata de La. Si tratta di un appuntamento molto importante perché, finalmente, tutti i nodi verranno al pettine. La TV soap, sempre più complessa, sta riscuotendo grande successo tra il pubblico di Mediaset. Al momento, tutti gli spettatori non vedono l’ora di scoprire come si svolgeranno le vicende future. Nell’appuntamento di oggi, emergerà tutta lasu quello che è successo al. Pia, Maria, Jana e Teresa avranno un confronto dove ripercorreranno le loro ultime mosse. Potrebbe interessarti: Ecco come fare per guardare la replica dell’ultima puntata de LaTutte ledel 12de La ...