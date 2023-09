‘Lazza’ | il nuovo Amazon Original in esclusiva per Amazon Music

Leggi su funweek

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo aver infiammato l’Ippodromo Snai San Siro di Milano con la festa finale del tour 2023, Lazza ha annunciato unregalo per i fan. Con, infatti, è in uscita insuil progetto speciale Lazza – Il Gran Finale di Over-Tour. L’EP – a partire dal 20 settembre 2023 solo sulla piattaforma – raccoglie otto brani in versione live tratti proprio dal concerto evento dell’8 settembre scorso. Cover da Ufficio Stampa Golin Il rapper e pianista milanese, che ha registrato numeri da record nel 2023 e non solo, conferma così una stagione record tra concerti e numeri in streaming. Un regalo che Lazza, in collaborazione con, fa a tutti i fan che non hanno ...