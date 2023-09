Lazio | Sarri carica la squadra in vista della Juve | «Voglio l’atteggiamento di Napoli»

Allena lae la sua caricatura. L'effettonon ha ancora risolto il difetto di una squadra che si diverte a fare la parte dell'Amleto. Mau, a Napoli, a mezza bocca ha pronunciato parole che spera non ...... complice un mercato condotto in prima persona e volto a permettere alladi competere per la ...personalmente i nomi per rinforzare la rosa dopo le indicazioni tecniche ricevute da Mister. ...Latorna ad allenarsi in vista della sfida alla Juventus, secondo big match in trasferta dopo quello di Napoli. Le buone notizie, per, arrivano da Pedro e Vecino: entrambi, infatti, si sono ...

Lazio: Sarri lo vuole a tutti i costi Calcio mercato web

Maurizio Sarri carica la Lazio in vista della sfida contro la Juve: il tecnico vuole che la squadra abbia lo stesso atteggiamento di Napoli Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha ...La Lazio sta lavorando per farsi trovare pronta alla sfida di campionato di sabato pomeriggio allo Stadium contro la Juventus: mister Sarri, come riportato dal "Corriere della ...