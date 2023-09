Lazio | Lotito e il retroscena su Milinkovic | 100 milioni da un' italiana…

ROMA - Sergej Milinkovic - Savic fa ormai parte del passato della. Venduto in estate all'Al Hilal, è riuscito a portare nelle casse biancocelesti 40 milioni di ... Lo svela Claudionell'...Con lasiamo nel campo della tattica, della forma fisica e della psiche. La pausa è servita ... Dae Fabiani a Sarri e ai tifosi. Mau non può vivere di rendita, lo sa bene, più volte è ...Claudio, presidente della, ha parlato a Radio Serie A della cessione del centrocampista Sergej Milinkovic - Savic Claudio, presidente della, ha parlato a Radio Serie A della cessione ...Così, a Radio Serie A, il Presidente della, Claudio, in merito al nuovo stadio. "Dobbiamo fare uno stadio efficiente, adeguato alle esigenze del club e dei tifosi, che possa portare ...

Lazio, Lotito: 'Su Milinkovic avevo un patto con Inzaghi. Stadio nuovo Sto lavorando a 360 gradi' Calciomercato.com

Lotito: "Per Milinkovic rifiutai oltre 100 milioni da un club italiano" La Gazzetta dello Sport

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic fa ormai parte del passato della Lazio. Venduto in estate all’Al Hilal ... Ma in passato poteva essere molto di più. Lo svela Claudio Lotito nell’intervista rilasciata ...Il calciatore brasiliano sta per prendere una decisione fondamentale per il suo futuro. Tifosi biancocelesti in ansia.Mentre la Serie A è ferma per la sosta delle nazionali che vedrà l’esordio dell’ Italia di Spalletti , gli appassionati di ...