Lazio | Guendouzi | “Sarri mi ha accolto benissimo | non mi piace essere chiamato ‘bad boy' ”

(Di martedì 12 settembre 2023) In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Matteoha commentato la sua decisione di diventare un nuovo calciatore della: “Ho percepito un vero interesse nei miei confronti e scelto questo club perché ha una grande storia, sia a livello italiano che europeo. Sarebbe bellissimo vincere qualcosa con questa maglia“. A condizionare la sua scelta anche la presenza in panchina di Maurizio: “Condividiamo la stessa filosofia calcistica e idee di gioco. Mi hae potrà migliorare tanto con lui. Nonostante io abbia fatto solo pochi allenamenti, sembra che sia stato qui già per diverse stagione. Il merito è della splendida accoglienza che mi è stata riservata“.ha poi preso le distanze dall’etichetta diboy‘: “Mi ...

Un carattere forte, a volte focoso, e tanta voglia di dare tutto per la: Mattéoè fatto così. Il centrocampista francese si è presentato ai tifosi della, con un'intervista al canale ufficiale del club. "Ho scelto laperché è un grandissimo club ...Mi piacerebbe tanto vincere qualcosa con la" . Matteosi presenta ai tifosi biancocelesti. Il centrocampista francese, che ha esordito a Napoli , ricorda i momenti più intensi della ...Commenta per primo Domani Mattéosi presenterà ufficialmente in conferenza stampa a Formello. Oggi però sono intanto arrivate le sue prime parole da biancoceleste ai microfoni diStyle Channel . Ecco cosa ha detto il ...(Voto:7; Acquisti 37,3 milioni; Cessioni: 48,3) Dopo alcune estati in bilico, i ... come Kamada, Rovella e. Con le dovute differenze c'è una qualche somiglianza con il film Moneyball (...

QUI LAZIO - Sarri pensa a Guendouzi titolare contro la Juve Tutto Juve

Un carattere forte, a volte focoso, e tanta voglia di dare tutto per la Lazio: Mattéo Guendouzi è fatto così. Il centrocampista francese si è presentato ai tifosi della Lazio, con un'intervista al ...Matteo Guendouzi ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti, non nascondendo l'entusiasmo per la sua nuova avventura.La Lazio ha accolto Guendouzi che ha elogiato la bravura di Sarri, sottolineando come sia stato lui a spingerlo ad approdare tra i biancocelesti ...