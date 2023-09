Lazio | Fabiani ha individuato il colpo in attacco per il dopo Pedro

Sarri lo ha visionato insieme al suo staff e agli uomini mercato dellae ha dato il suo assenso. Secondo il quotidiano infatti il dsavrebbe già allacciato i primi contatti con il club ...Con lasiamo nel campo della tattica, della forma fisica e della psiche. La pausa è servita ... Da Lotito ea Sarri e ai tifosi. Mau non può vivere di rendita, lo sa bene, più volte è ...Commenta per primo Emanuele Valeri è già un promesso sposo dellaper la stagione '24 - '25. In scadenza a giugno, il terzino della Cremonese ha detto di non ...le caratteristiche esta già ......di Formello continua a monitorare possibili giovani obiettivi per la. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport , la squadra di osservatori e analisti istituita quest'anno da Lotito e, ...

La Lazio guarda al futuro sulla fascia destra. Con Pedro che, al di là delle incerte condizioni fisiche, si avvia comunque verso la fine della sua carriera, il club biancoceleste ha già individuato il ...Emanuele Valeri è rimasto alla Cremonese ma fuori squadra siccome non ha voluto rinnovare il suo contratto: l’esterno ha un accordo con la Lazio Emanuele Valeri è ... Sarri lo apprezza molto e assieme ...Valeri alla Lazio I possibili scenari Le valutazioni di Lotito e Fabiani sono in corso e verranno portate avanti nel prossimo periodo, anche osservando quelle che saranno le prestazioni degli esterni ...