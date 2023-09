Lazio | ansia Zaccagni | le condizioni dell'ala sinistra in vista della Juve

A 6 giorni di distanza dall'attesissima partita contro il Milan l'ex tecnico dellariceve una brutta notizia dalle gare disputate durante la sosta internazionale. Juan Cuadrado, le cui ...Juventus inper le condizioni di Federico Chiesa: ecco il giorno chiave per avere informazioni sulle sue ...buone possibilità che venga convocato per la sfida di sabato prossimo contro la, ...TORINO - L'per Federico Chiesa viene frenata dalla risonanza magnetica effettuata al J - Medical ne l ...di recupero con lo staff bianconero che potrebbe anche portarlo a giocare contro la, ..." La depressione e i disturbi d'tra i giovanissimi sono in aumento esponenziale da anni . ... Il servizio, attivato in collaborazione con varie ASL della Regione, è integrato da una linea ...

Atletico Madrid, ansia per capitan Koke: in dubbio per la Lazio Solo la Lazio

QUI LAZIO - Zaccagni in dubbio per Italia-Ucraina, Sarri in ansia per la sfida contro la Juventus Tutto Juve

Lazio in apprensione per le condizioni di Mattia Zaccagni. Il giocatore azzurro è uscito dalla gara con la Macedonia con un trauma al fianco sinistro, ancora dolorante. Ieri il biancoceleste ha svolto ...Il calciatore brasiliano sta per prendere una decisione fondamentale per il suo futuro. Tifosi biancocelesti in ansia.ROMA – Sveglia presto e zaino in spalla: per molti studenti italiani oggi è suonata la prima campanella dell’anno scolastico 2023/2024. Secondo i calendari scolastici regionali, infatti, tornano in cl ...