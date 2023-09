Lavoro Uil | Bombardieri | “Grazie al Presidente della Repubblica”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il segretario generaleUil, Pierpaolo, ringrazia Mattarella per l’attenzione dimostrata ai temi del«Ancora una volta, la Uil ringrazia ilche dimostra, anche nella sua funzione di garantenostra Costituzione, grande sensibilità e attenzione verso i temi del. Condividiamo in pieno il suo richiamo alla centralità del diritto ale alla salute, così come proviamo la stessa amarezza e lo stesso dolore per la perdita di vite umane a causadisapplicazione delle norme sulla sicurezza». Queste le parole del segretario generaleUil, Pierpaolo(in foto). «Non si sta facendo abbastanza per ...

In collegamento Enrico Bianchi , rappresentante della segreteria nazionale dellaScuola Rua. ... 99/70/CE sula tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei ..."Basta! È inaccettabile che si continui a morire di, in Sicilia come altrove. Al dolore per ... Lo affermano i segretari generali die Uila Sicilia, Luisella Lionti e Nino Marino, insieme con ...... i segretari nazionali dei sindacati di categoria Vito Panzarella (Feneal), Enzo Pelle (Filca ... imprese, consulenti del). A introdurre i lavori e gestire le premiazioni sarà la giornalista ...Un ruolo importante lo giocano gli enti bilaterali - creati da Cisl, Cgil einsieme alle parti ... La tavola rotonda del 15 settembre pomeriggio, promossa da Luci sul, vuole sottolineare la ...

Lavoro, la Uil: «Questa ennesima tragica morte deve smuovere tutti i soggetti che vogliono fermare questa strage» PadovaOggi

Grave infortunio sul lavoro, Uil: “Vanno sensibilizzate le istituzioni, le ... Rovigo.News

Ricostruzione della carriera. Alla luce delle novità previste dal Decreto Salva Infrazioni, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda su ...Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto, invita tutte le parti ad aprire un tavolo serio per affrontare la questione dopo la tragica morte di Stefano Moletta ...“La richiesta di concessione per la gestione del nuovo Pontile di Giammoro formalizzata dalla Duferco all’AdSP dello Stretto guidata dal presidente Mega rappresenta un’ottima notizia per tutto il nost ...