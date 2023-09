“L’avete sentita? L’ha detto davvero” GF 2023 | la gaffe di Cesara Buonamici imbarazza Signorini

Leggi su tuttivip

(Di martedì 12 settembre 2023) Sembra quasi un déjà vu. Soltanto che al posto di Mara Venier a L’isola dei famosi c’èal GF. La giornalista avrebbe debuttato al meglio nel trasformato format, che vede alla conduzione Alfonsose non fosse stato per un grave errore commesso. S’è resa protagonista di uno spoiler. Il conduttore si è trovato costretto a dover correre immediatamente ai ripari, cercando di inventare al più presto, in giusto una frazione di secondo, un escamotage per risolvere la situazione. Questo è il bello ed anche il brutto della diretta. Momenti di caos al GFieri sera,con le mani al volto. GF, ladiin diretta Finalmente, ...