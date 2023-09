L’Avellino riparte da Pazienza | subito summit con Perinetti VIDEO

Leggi su anteprima24

volta pagina, dopo l'esonero di Massimo Rastelli. Nella serata è giunto in città, al "BelSito Hotel" il nuovo tecnico Michele. Quest'ultimo che sarà ufficializzato nelle prossime ore e poi presentato alla piazza nel pomeriggio di mercoledì. Ad attendere il trainer nativo di San Severo il direttore dell'area tecnica Giorgioe il direttore sportivo, Luigi Condò. Nella serata, il trainer ex è arrivato accompagnato dal vice allenatore in secondaAntonio La Porta e il preparatore atletico Leandro Zoila. Nel pomeriggio di domani dirigerà il primo allenamento.dopo la sconfitta rimediata con la Juve Stabia, la seconda di fila, domenica sera (ore 20.45) ospita il Foggia. "Certamente è un cambio doloroso anche umano non solo economico, ma abbiamo degli ...