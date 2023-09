Laurent Cantet | Palma d’oro a Cannes 2008 | sarà ospite del 4° Job Film Days a Torino

(Di martedì 12 settembre 2023)d'oro ae terrà una masterclass il 6 ottobre al Cinema Massimo, in programma anche due suoi: il Premio César Risorse umane e lad'oro La Classe - Entre les murs. Il festival Job, che con la sua quarta edizione è in programma a, al Cinema Massimo e in altri luoghi, dal 3 all'8 ottobre, annuncia il primo importante. Si tratta del regista e sceneggiatore francese. Sin dagli inizi attento alle tematiche del lavoro, ma anche al cinema documentaristico, ha iniziato la sua carriera con il doc Un été à Beyrouth per ...

