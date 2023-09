Laura Pausini annuncia il nuovo album "Anime Parallele" e il tour mondiale

(Di martedì 12 settembre 2023) Fotogallery -torna con '' 12/09/23 Fotogallery -torna con '' 11/09/23 Fotogallery - Timothée Chalamet e Kylie Jenner agli US Open 10/09/23 ...

Fotogallery -torna con 'Anime Parallele' 12/09/23 Fotogallery -torna con 'Anime Parallele' 11/09/23 Fotogallery - Timothée Chalamet e Kylie Jenner agli US Open 10/09/23 Fotogallery - ...Fotogallery - Jovanotti comincia la fisioterapia e Morandi lo va a trovare 12/09/23 Fotogallery -torna con 'Anime Parallele' 11/09/23 Fotogallery - Timothée Chalamet e Kylie Jenner ...I fan dipossono ufficialmente far partire il conto alla rovescia per l'uscita nel nuovo album , Anime Parallele , che arriverà sugli scaffali il prossimo 27 ottobre . Sul sito e sui canali ...

Laura Pausini, il nuovo disco si intitola ‘Anime parallele’ la Repubblica

Nel pomeriggio di ieri, Laura Pausini ha proposto sui suoi canali social una challenge per rendere personalizzabile la cover di Anime Parallele / Almas Paralelas che ha entusiasmato i follower di ...Svelate le date di uscita del nuovo lavoro della cantautrice, un album celebrativo dei suoi trent'anni di carriera che aprirà una nuova fase della sua vita musicale. Disponibile in varie versioni, ...