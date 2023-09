Latina | un successo il Palio dei Borghi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 settembre 2023)– È stata una vera e propria festa dello sport e della condivisione. La quarta edizione deldeidella Città di, organizzata dall’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo di, in collaborazione con Asc Sport e con il patrocinio del Comune di, è stata un: il pubblico, assiepato nel cuore del capoluogo, ha tributato applausi e ha gradito molto il format sempre più divertente della manifestazione, mentre i partecipanti si sono cimentati in una sfida divertente ma anche molto sentita. “Ormai ildeiè diventata una manifestazione che è entrata di diritto negli appuntamenti immancabili della città ed è un piacere poter assistere a questodi ...