Latina Italgas porta Picarro Surveyor | tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

Italgas porta Picarro a Latina: tecnologia all'avanguardia per il ... Comune di Latina

Latina / Acqualatina: ratifica passaggio quota privata ad Italgas, ma molti Sindaci dissertano il voto Temporeale Quotidiano

LATINA – Questa mattina Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale, ha presentato al sindaco e al vicesindaco di Latina una tecnologia all’avanguardia per ...LATINA – Diverse sono state le assenze dei comuni all’assemblea dei sindaci dell’Ato 4 che – come da previsione – ha preso atto della nuova geografia societaria in seno ad Aqualatina. I sindaci presen ...CISTERNA – Durante i lavori per l’istallazione di un impianto telefonico, alcuni operai questa mattina hanno rotto una conduttura del gas a Cisterna. Le famiglie che vivono tre largo Leonardi e via Cu ...