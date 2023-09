Las Palmas | Las Palmas sta già preparando la sua visita al Sánchez Pizjun

Leggi su justcalcio

(Di martedì 12 settembre 2023) 2023-09-11 21:30:33 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Lunedì si torna a scuola per l’UD Las. Quelli gialli Hanno esercitato a Barranco Seco nel pomeriggio, con lo sguardo puntato su Siviglia. In quell’allenamento era possibile vedere con il gruppo Sandra Già Marvinma non farlo Affondato né a Moleiro che è in attesa di evoluzione. La settimana determinerà se Sandro e Marvin saranno pronti per giocare. La cosa normale è tornare a Sandro negli undici titolari. Non ho giocato a Girona per precauzione, a causa di fastidio muscolare. Marvin potrebbe debuttare al. L’esterno maiorchino è arrivato sull’isola con alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di partecipare, ma vederlo con i compagni in allenamento è ...