(Di martedì 12 settembre 2023) Il leader nordcoreano Kim-un è scesodal suoblindatostazione di Khasan, nell'est della, non lontano dal confine con la Corea del Nord, dove è stato accolto dal ministro russo per le Risorse naturali e l'Ecologia, Aleksander Kozlov, in vista dell'incontro con il presidente Vladimir Putin. KimUn ha lasciato Pyongyang indomenica per recarsi indove dovrebbe incontrerà il presidente Vladimir Putin. KimUn "è partito con il suodomenica pomeriggio per andare nella Federazione Russa", hanno scritto i media ufficiali.Gli esperti sostengono che l'incontro tra i due leader si dovrebbe svolgere a Vladivostok, nell'estremo oriente della, ...

Le immagini dell'diJong Un in Russia per incontrare Vladimir Putin.'incontro preoccupa'Occidente per'eventualità di un accordo fra Mosca e Pyongyang sulle forniture di armi da usare per la guerra in ......naturali e'Ecologia, Aleksander Kozlov, in vista dell'incontro con il presidente Vladimir Putin. Gli Stati Uniti hanno messo in guardia che dietro la visita, un raro viaggio all'estero per, ......in India anche di Xi Jiping Le Armi Il tema fondamentale con... Mentre'Ucraina può contare sulla armi statunitensi, britanniche, ... polacche e tedesche, (una nuova tranche sarebbe inda ...... nel giorno dell'in Russia del leaderJong - un con le ..."si stanno sviluppando bene e le due parti stanno attuando'...

Il treno di Kim Jong-Un è entrato in Russia per l'incontro con Putin AGI - Agenzia Italia