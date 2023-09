L' Arcivescovo di Benevento ricorda il bombardamento del Duomo del 1943

...45, il terzo bombardamento: pure per quel giorno il cronista registra "qualche vittima", "danni gravissimi" inflitti alla chiesa dei Missionari, sul Corso, mentre "tutte le altre chiese di...Udienze Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza: - S. E. Mons. Mitja Leskovar,tit. di, Nunzio Apostolico in Iraq; - S. E. Mons. Mark Gerard Miles,tit. di Città Ducale, Nunzio Apostolico in Benin e Togo; - Membri della Presidenza del Consiglio ...Felice Accrocca,di, e alle ore 18 il rito del saluto.Felice Accrocca,die alle ore 18 rito del saluto.

I bombardamenti del '43: l'arcivescovo Accrocca invoca la pace Ottopagine

Benevento onora San Bartolomeo. Arcivescovo accende i riflettori sui pregiudizi Ottopagine

Ottant’anni sono trascorsi dai bombardamenti di Benevento. Una delle pagine più drammatiche della storia della Città. Su quegli eventi ritorna oggi, con una riflessione, monsignor Felice Accrocca, arc ...Le reliquie di San Giovanni eremita, di recente proclamato patrono della Valle del Fortore (diocesi di Benevento), faranno tappa a Benevento dall'11 al 13 settembre. Il programma prevede lunedì 11 set ...Le reliquie di San Giovanni eremita, di recente proclamato patrono della Valle del Fortore, faranno tappa a Benevento dall’11 al 13 settembre 2023. Questo il programma: 11 settembre ...