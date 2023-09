Lapponia | l’aurora | la magia dei ghiacci e del Natale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Il giro del mondo in una notte non è cosa da poco, se poi si considerano le consegne, i camini stretti, e le aspettative dei più piccoli da soddisfare, non ci si può certo stupire se il lavoro di Babbosi svolga in modalità express e in gran segreto. Ci mancherebbero solo gli autografi e i selfie per consumare la notte più magica dell’anno. E allora perchè non giocare d’anticipo e partire con tutta la famiglia verso la sua casa in? Un viaggio bellissimo alla scoperta della natura cristallizzata daidel Circolo Polare Artico, e nella cittadina di Rovaniemi, la capitale più a nord della Finlandia, dove si trova proprio il villaggio di Santa Claus. Qui il profumo dei dolcetti alla cannella incontra quello di giocattoli in legno, i troll scolpiti in grossi ceppi d’abete vi sorridono e i pupazzi di neve sfoggiano i ...