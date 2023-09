L’apertura del nuovo anno scolastico al Liceo Manzoni | focus su bullismo e parità di genere

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Caserta. È finalmente giunto il momento di dare lo start ad unal, istituto che da sempre si distingue per la sua eccellenza nell’educazione e nella formazione dei giovani e che, con il consueto entusiasmo, accoglierà gli studenti il prossimo mercoledì 13 settembre 2023. La Dirigente Scolastica, Adele Vairo, sarà pronta ad aprire le porte dell’istituto e a dare il benvenuto a oltre 460 nuovi iscritti delle classi prime, oltre alle classi quinte che faril loro ritorno. Il giorno successivo – giovedì 14 settembre – sarà il turno delle classi seconde, terze e quarte. In questo, l’istituto ha in serbo molte attività, mirate a promuovere un ambiente di apprendimento inclusivo e ...