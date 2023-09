Lampedusa | solo ieri 2mila sbarchi | molte le imbarcazioni in fila per approdare

Gli sbarchi aproseguono ininterrottamente,nella giornata di lunedì sono approdate oltre 2mila migranti sull'isola siciliana. Al momento sono una decina le imbarcazioni che stanno raggiungendo l'...Nuovi arrivi di migranti a: una decina di barchini stanno raggiungendo l'isola, mentre altri sono in attesa di sbarco davanti al molo.nella notte si erano registrati 33 arrivi, con centinaia di persone ( LO ...un paio di barchini in metallo, secondo quanto raccontato dalle persone arrivate a, si sono messi in navigazione da Monastir e da Sidi Mansour. I migranti giunti hanno dichiarato, per ...

Migranti, notte di arrivi a Lampedusa: 33 sbarchi da mezzanotte ... Il Riformista

A raccontarlo sono stati i 40 naufraghi soccorsi dal veliero Nadir di ResqShip sbarcati lunedì mattina a Lampedusa.Non si arrestano gli arrivi di migranti a Lampedusa, con una decina di barchini che stanno raggiungendo l'isola, mentre altri sono in 'fila' davanti al molo ...