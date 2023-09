L' amore proibito fra una contadina e un soldato afroamericano nella Germania del Dopoguerra

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 settembre 2023) Questa sera, in prima tv alle 21.25 su Rai 2, andrà in onda il primo episodio di Il respiro della libertà, miniserie tedesca ambientata dopo la Seconda guerra mondiale. Un racconto di, emancipazione e razzismo che riflette e parla anche ai problemi del presente. I restanti due episodi verranno trasmessi domani e dopodomani, sempre alla stessa ora. Serie tv: 10 titoli da non perdere a settembre 2023 X ...