Lamborghini Gallardo - Il Toro col V10 - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 settembre 2023) Nel 2003 veniva svelata la, un inedito modello "entry level" (il virgolettato è d'obbligo) della Casa di Sant'Agata Bolognese. Nata sotto la gestione Audi, questa vettura viene oggi ricordata come una delle più vendute supercar della Casa emiliana: nei suoi 10 anni di carriera, laè stato il primo modello delcapace di raggiungere numeri a quattro zeri, essendo stato prodotto in oltre 14 mila esemplari. Del resto, ben 32 sono state leproposte tra versioni di serie, edizioni limitate e "pezzi" per il motorsport, di anno in anno più potenti ed evolute. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo ripercorso la storia e le caratteristiche della prima Lambo equipaggiata con motore V10.