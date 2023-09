L’agente di D’Ambrosio | «Il mancato rinnovo con l’Inter ci è stato comunicato in maniera poco corretta»

'addio di Danilo'Abrosio all'Inter, con le lacrime del ...del giocatore. Pisacane ha parlato del trasferimento del suo ...di Danilo, Vincenzo Pisacane , ha parlato a Tmw tornando a raccontare un retroscena dell'addio del suo assistito all'Inter. POCO CORRETTI - 'Il mancato rinnovo ci è stato ......strategie innovative di difesa dall'... Per quanto riguarda la vinificazione, da cui dipende'... Sono intervenuti in seguito, Caterina(......strategie innovative di difesa dall'... Per quanto riguarda la vinificazione, da cui dipende'... Sono intervenuti in seguito, Caterina(...

D’Ambrosio e l’addio all’Inter, l’agente: “Ausilio l’unico sincero” Calcio in Pillole