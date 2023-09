L' Aeronautica Militare sull' ISS con la missione AX - 3 di Axiom

E' il colonnello italiano dell'Walter Villadei. Il ministro della Difesa: "Garantita nostra presenza sempre più attiva per la Sicurezza e la Space Economy" Annunciato l'equipaggio della terza missione Axiom , e ...La Difesa e l'saranno a bordo della missione spaziale Ax - 3 di Axiom Space, il cui lancio è previsto non prima di gennaio 2024 e che porterà il Colonnello Walter Villadei sulla Stazione ...Poiché la Città di Cervia durante l'alluvione dello scorso marzo ha avuto modo di apprezzare il grande impegno e dedizione che l'e il 15esimo Stormo hanno messo in campo per ...... rafforzando al contempo i legami tra gli Stati sottoposti a sanzioni L'AEREO " Come mostrano i dati di FlightRadar24, un lyushin IL - 62M dell'russa ha volato da Mosca a ...

Nicole Arlia entra nel Gruppo Sportivo dell'Aeronautica Militare FITeT

Di solito (il 4 novembre, oppure in occasione di eventi particolari), alla base militare di Ghedi, sede del 6° Stormo dell’aeronautica militare italiana, si va per ammirare i mezzi in dotazione ...E' il colonnello italiano dell'Aeronautica Militare Walter Villadei. Il ministro della Difesa: 'Garantita nostra presenza sempre più attiva per la Sicurezza e la Space Economy' ...Milano, 12 set. (askanews) – La Difesa e l’Aeronautica Militare saranno a bordo della missione spaziale Ax-3 di Axiom Space, il cui lancio è previsto non prima di gennaio 2024 e che porterà il ...