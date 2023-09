L’Aeronautica Militare sulla ISS con la missione

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 12 settembre 2023) Il colonnello dell'AeronauticaWalter Villadei sarà il pilota della navetta Crew Dragon che, a gennaio 2024, porteràStazione Spaziale Internazionale l'equipaggio dellaAX-3, terzaprivata sull'ISS dell'azienda americana Axiom Space. Unaspeciale sotto tutti i punti di vista anche perché sarà la primaspaziale commerciale alla quale prenderà parte, in qualità di Mission Specialist, anche un astronauta professionista dell'Esa, lo svedese Marcus Wandt, protagonista della"Muninn", come annunciato dalla stessa Agenzia Spaziale Europea.L'equipaggio di 4 uomini sarà composto, inoltre, dal comandante Michael Lopez-Alegrìa, ex astronauta della Nasa nato a Madrid e dallo specialista diturco, ...