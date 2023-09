(Di martedì 12 settembre 2023) Non c’è pace per il territorio di, che oggi deve fare i conti anche con ildiinsulla propria zona. Il fatto accade la scorsa settimana, dove a un adolescente è stata rubata la propria bici nella zona del centro cittadino. Casualmente, un passante è riuscito a riprendere ilin, con l’uomo che si vede smanettare sulla catena della mountain bike per portarsela via. Ladri di, ilfurto che allerta i lidensi L’episodio si è svolto nella zona del Pontile. Qui un minorenne, si era recato al mare coi propri amici a bordo di una bicicletta. Aveva posteggiato il mezzoPaolo Toscanelli, sul marciapiede che costeggia via degli Aldobrandini e piazza Tor ...

Poi gli agenti lo hanno seguito mentre scappava in direzione di un vicolo del centro dove, la polizia lo sa bene, abita un altrodi. Morale: la bici elettrica alla quale era stato ...... nel corso delle ricerche, ha riscontrato che l'autore del furto era stato immortalato dalle telecamere installate nel parcheggio delle. Nel contempo, gli agenti di PL effettuavano un ...Si tratta del terzo caso risolto grazie all'esposizione di un cartello sul luogo del furto, in altri due casi analoghi conrubate il comando è riuscito a risalire al proprietario che, ......tecnologiche a sviluppare sistemi che rendano " questo crimine meno gratificante " per il; ... non si può dire lo stesso per i mezzi più semplici, in primis le, i cui furti sono in ...

Ladro di biciclette in azione, il nuovo fenomeno sul Lungomare di Ostia Il Corriere della Città

Ladri di biciclette nel trevigiano, denunciati un 17enne e un 55enne. Stesso modus operandi: tranciano il lucc ilgazzettino.it

Non c’è pace per il territorio di Ostia, che oggi deve fare i conti anche con il ladro di biciclette in azione sulla propria zona. Il fatto accade la scorsa settimana, dove a un adolescente è stata ...CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ruba la bicicletta di un'impiegata del centro anziani: denunciato per furto un 55enne castellano. Dalle indagini dei Carabinieri, è emerso ...Un curioso quanto insolito episodio sarebbe successo la notte scorsa a Firenze. Intorno alle 2.30 una 25enne tedesca, che in quel momento stava rientrando nel suo ostello in centro, sarebbe stata ...