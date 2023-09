La versione short del classico tailleur femminile è l’outfit perfetto per la fine dell’estate

(Di martedì 12 settembre 2023) Il mese di settembre è quello in cui più che mai si è alla ricerca di idee outfit per il cosiddetto “back to work”. Ovvero il ritorno al lavoro dopo le vacanze. Quando riposati e carichi per il nuovo inizio si ha voglia anche di giocare con la moda. Così da rendere le giornate in ufficio ancora più piacevoli. Ilcon minigonna è l’opzione giusta per farlo in grande stile. Anche se c’è chi non la pensa così. Indossare la minigonna in ufficio per qualcuno è ancora un tabù. Perché si tratterebbe di un capo troppo corto e provocante. E quindi associato a un’idea di scarsa professionalità. Come indossare la minigonna in ufficio Per fortuna si tratta di un pensiero ormai antiquato e limitato a poche persone. Le cose sono infatti molto cambiate nel corso dei decenni. ...

Completando l'ensemble con un'ineditadel suo hair look preferito del momento: il caschetto super. Il caschetto a onde blande con frangia soft Nel film di Sofia Coppola interpreta una ...... su Rai3 ha esordito la nuovadi 'In Mezz'ora', senza Lucia Annunziata alla conduzione e ... Sigla di Tullio Pericoli, sono stati Maurizio Landini, Guido Crosetto e quindi Philip(grande ...Come se le nostre ansie si manifestassero in unapiù piccola di noi stessi frenando ogni ... 2023 Awards Best Drama: Shatter the Glass Patrick Hogan (Director), Syd Blue (writer) Best ...

Cailee Spaeny ritira la Coppa Volpi con il caschetto short Io Donna

Cointelegraph, CryptoNews e persino siti esterni al settore delle criptovalute, come TechCrunch, hanno riportato i titoli dei giornali che indicano come la "pubblicizzata app social decentralizzata" ...Il Teatro Nazionale, nuova importante venue per lo Short Theatre, è un gioiello nel cuore di Roma, a pochi passi dal Costanzi in Piazza Beniamino Gigli, la sede principale del Lirico capitolino.